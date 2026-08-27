MÜSİAD İnegöl Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Alihan Gülerer yaptığı açıklama ile 02 Eylül Çarşamba günü Şube Merkezinde saat 10.30’de yapılacak Genel Kurula Genç MÜSİAD Üyelerini davet etti.

Gülerer açıklamasında, "İnegöl’ümüzün başarı hikayesini anlatmak için şehir şehir dolaştık, sonra MÜSİAD’ımızla önce ilk pasaportlarımızın sahibi olduk, sonra ülkeler keşfettik. Kimilerimiz kurdukları iş’le on’larca işçi çalıştıran müteşebbisler oldular, kimileri ise işyerlerinin vazgeçilmez birer parçaları haline geldiler. Tabiki bu gelişmede MÜSİAD’ımızın bize kazandırdığı çok şeyler oldu. Gerek konferanslar, gerekse de tecrübe paylaşımı toplantıları sayesinde bilgimize bilgiler kattık. Daha cesur adımlar attık, kendimizi daha iyi anlatma becerilerine sahip olduk. Ve artık Genç MÜSİAD’da görev yapan önceki başkanlar gibi bizimde görev süremiz sona erdi" dedi.

Gülerer, 02 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’de MÜSİAD İnegöl Şube Merkezinde yapılacak genel kurul toplantısına Genç MÜSİAD üyelerinin katılmasını beklediklerini ifade ederek sözlerine son verdi.