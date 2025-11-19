Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, zanlı Cemil Koç hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Oğuz Kal’ın da, zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden de, 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

Hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkemenin dosyayı incelemesinin ardından, Cemil Koç’un da aralarında bulunduğu 9 sanık 29 Aralık günü ilk kez hakim karşına çıkacağı öğrenildi.

İddianameden:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz ‘maktul’, ikiz kardeşi Esra Tokyaz ‘müşteki’, zanlı Cemil Koç’un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Esra Tokyaz’ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz’ı aradığı aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz’ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe’nin Esra’ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz’ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç’un açtığı belirtildi. Cemil Koç’un Esra Tokyaz’a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz’ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz’ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç’tan kardeşini darbettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Koç’un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere 8 suç kaydının bulunduğu belirlendi

Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz’ın bir süredir sevgili olduğu, Koç’un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç’un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı. İddianamede, maktul Tokyaz’ın bazen sanık Koç’un evinde kaldığı, en son ise olaydan 4 gün öncesi olan 7 Temmuz günü ikamete gittiği, burada Cemil Koç ile kavga ettiği, kavga üzerine Tokyaz’ın Beşiktaş’ta kaldığı öğrenci yurduna döndüğü, burada kardeşi müşteki Esra Tokyaz’ı görüntülü aradığı, arama sırasında yüzünde ekimoz ve kanama olduğu, kardeşine Cemil Koç tarafından darbedildiğini söylediği yer aldı. İddianamede, olaydan bir gün öncesi olan 10 Temmuz tarihinde saat 23.30 sıralarında Cemil Koç’un Esra Tokyaz’ı arayarak, kendisinin Ayşe Tokyaz’a hediye aldığı 7-8 adet yüzüğü istediği, yüzükleri alması için Cemal Arslan’ı göndereceğini söylediği, Esra Tokyaz’ın ise yanına gelen Cemal Arslan ile olay yerine geldiği, kapıyı şüpheli Cemil Koç’un açtığı, Esra Tokyaz’ın yüzükleri verdikten sonra Ayşe Tokyaz’ı sorduğu, Cemil Koç’un ise evden ayrıldığını söylediği, Esra Tokyaz’ın kapının önünde Ayşe’ye ait ayakkabıları görmesi üzerine Ayşe Tokyaz’ın hayatından endişe ederek, polis merkezine başvurduğu anlatıldı.

Kanları temizlemesi için eve temizlik personeli çağırdıkları, sanıkların suç delillerini yok ettikleri anlatıldı

Müşteki Esra Tokyaz’ın polis merkezine başvurusu sonrası Küçükçekmece’deki adreste polis ekiplerinin arama yaptığının anlatıldığı iddianamede, polislerin adreste kimseyi bulamadıkları, dairenin ise dağınık olduğu şeklinde tutanak tutmalarına rağmen arama yapılan polis memurları hakkında soruşturmanın sürdüğü bilgisi yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Cemil Koç ve Oğuz Kal’ın olay günü gece saat 01.42’de sitedeki daireye giriş yaptıkları, iki şahsın iştirak halinde hareket ettikleri, saat 01.45 sıralarında ise iki şahsın da içerisinde Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeninin bulunduğu tespit edilen valizle siteden araçla ayrıldıkları, valizi ise bagaja koydukları belirtildi. ‘Tasarlayarak öldürme’ suçunu işleyen Cemil Koç ile Oğuz Kal’ın evdeki kanları temizlemesi için eve temizlik personeli çağırdıkları, Mustafa E.A.’nın şüpheliler Cemil Koç ile Oğuz Kal’a suçtan haberdar olmasına rağmen yardım ettiği belirtildi.

Şüpheli Cemil Koç’un kullandığı aracın 12 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Gültepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde park halindeki aracın yanına, suçtan haberdar oldukları belirlenen Barış Can A., Yusuf Ziya S. ve Erhan G.’nin bir başka araçla geldiği, Cemil Koç’a ait aracın bagajını açarak Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeninin olduğu valizi alarak kendi araçlarına koydukları anlatıldı. Öte yandan, olaydan bir süre sonra tespit edilerek, olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılan araçta 1 adet bej renkli kanlı mont, siyah renkli bir başka kanlı mont, naylon poşet, 15 adet sim kartı alınmış kartlıklar, karton telefon kutuları olduğu ve bagaj paspası üzerinde sıvı kan bulunduğu aktarıldı.

ATK raporu tespiti: Tokyaz’ın vücudunda kokain maddeleri belirlendi

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz’ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz’ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.

Cemil Koç ve ona yardım eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal’ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.