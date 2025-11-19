Askerlik borçlanması da dahil olmak üzere, doğum borçlanması hariç tüm hizmet borçlanmalarında prim oranının %32’den %45’e çıkarılması planlanıyor. Bu değişiklik hayata geçtiğinde, asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamada 1 günlük borçlanma tutarı 277,39 TL’den 390,08 TL’ye yükselmiş olacak. Uzmanlar, 31 Aralık 2025’in kritik bir tarih olduğuna dikkat çekiyor ve özellikle 1 yıllık askerlik borçlanmasında farkın 100 bin lirayı aşabileceğini belirtiyor.

Sosyal güvenlik sisteminde, çalışma hayatına ara verenler veya geç başlayanlar, askerlik gibi kanunda tanımlanan süreleri prim ödeyerek sigortalılık sürelerine ekleme hakkına sahip. Borçlanma yapacak kişiler, prime esas kazançlarını mevcut asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında seçebiliyor. Ancak pratikte çoğu kişi en düşük seçenek olan asgari ücret üzerinden borçlanmayı tercih ediyor. Hâlihazırda bu yöntemde, %32 prim oranıyla 1 günlük borçlanma maliyeti 277,39 TL olarak uygulanıyor.



Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen düzenlemeye göre, doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmalarında prim oranı yeni yıldan itibaren %45 olacak. Böylece mevcut asgari ücret baz alındığında 1 günlük borçlanma tutarı 390,08 TL’ye çıkıyor. Üstelik bu tutara 2026 yılında belirlenecek yeni asgari ücret zammı henüz dahil değil. Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücretle birlikte borçlanma maliyetlerinin daha da yükselmesi bekleniyor.

SGK, borçlanma maliyetini belirlerken, ödeme tarihini değil, başvurunun yapıldığı tarihi dikkate alıyor. 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar yapılan başvurular, mevcut %32'lik oran ve 2025 asgari ücreti üzerinden işleme tabi tutulacak. Başvuru yapıldıktan sonra SGK'nın göndereceği prim tahsilatı, tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde ödenebilecek. Dolayısıyla vatandaşların bu yıl içinde başvurmaları durumunda, ödemeyi gelecek yıl yapsalar dahi eski ve düşük oranlardan faydalanabilecekleri anlamına geliyor. Örneğin, 1 yıllık (360 gün) askerlik borçlanması için bu yıl sonuna kadar başvuran biri yaklaşık 99.860 TL öderken, yeni yılda aynı borçlanma için ödenecek tutar, sadece prim oranı artışı nedeniyle yaklaşık 102 bin TL daha fazla olacak. Uzmanlar, askerlik, staj ve yurt dışı hizmet gibi borçlanma yapacak olanları başvurularını hızlandırmaları konusunda uyarıyor.