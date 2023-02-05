Ceza üstüne ceza yedi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, alkol metreyi üflemeyen sürücüye ceza yağdı. Sürücünün daha önceden ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

İnegöl Emniyet müdürlüğü Trafik ekipleri Yenişehir caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada dur ihtarına uymayan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücü T.T. polis ekibin yoğun uğrasına rağmen alkol metre testini reddetti. Sürücüye alkol testini reddetmekten 11 bin 645 TL, dur ihtarına uymamaktan 951 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.