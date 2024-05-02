Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, X üzerinden yaptığı paylaşımda yarından itibaren cadde ve bulvar otoparklarının ücretsiz olacağını açıkladı. Ayrıca geçmiş cadde ve bulvar BURBAK borçlarının da silineceğini duyurdu.

Bozbey paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Sevgili hemşehrilerim; uzun yıllardır sizler için mücadelesini verdiğim cadde ve bulvar otoparklarının ücretsiz kullanılması için gerekli düzenlemeyi gerçekleştirdik.

3 Mayıs Cuma gününden itibaren cadde ve bulvar otoparklarını özgürce kullanabilirsiniz. Ayrıca geçmiş cadde ve bulvar BURBAK borçlarınız siliniyor.

Daha yaşanabilir, daha özgür Bursa’mızı sizleri gülümseten hizmetler ile birlikte oluşturacağız.