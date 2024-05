TFF 3. Lig 1. Grupta Play Off 1. tur karşılaşmasının ilk yarısında her iki ekipte kontrollü futbol oynamayı tercih etti. Her iki takımın top kayıplarıyla geçen ilk yarıda en tehlikeli pozisyonu İnegöl ekibi Kafkasspor buldu. Sağ kanattan gelişen atakta rakiplerinden şık bir şekilde geçen Semih kaleciyle karşı karşıya kaldı. Semih'in güzel vuruşunu kaleci başarıyla çeldi.

2. yarıya da yine İnegöl ekibi Kafkasspor etkili başladı. 52Orduspor'u kendi yarı sahasına hapseden Kafkas Kartalı sağlı sollu gelişen ataklardan etkili pozisyonlar çıkarmakla zorlandı.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise Kafkasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Yıldıray şık vuruşla Kafkasspor'u 1-0 öne geçirdi.Golden sonra ise 52Orduspor daha etkili oynamaya başladı.

Maç bu şekilde bitecek derken 90+2'de tartışmalı bir pozisyonda Bu kez 52Orduspor penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Sinan Akaydın durumu 1-1'e getirdi.

Maçın normal süresi bu şekilde bitince maç uzatmalara gitti.

94. Dakikada ev sahibi ekibin başarılı oyuncusu Yusuf attığı şık golle 52Orduspor'u 2-1 öne geçirdi.

Gol düellosuna dönen maçta yine sahneye Yıldıray çıktı. Sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Yıldıray attığı jeneriklik golle hem kendisinin hemde takımının 2. golünü kaydetti. 2-2

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç penaltılara kaldı.

Kullanılan penaltılarda Kafkasspor adına Yıldıray ve Batuhan penaltı atışını gole çeviremeyince Play Off'ta elenen ekip oldu.

Muhabir: İbrahim Uslu