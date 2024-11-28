Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çocuklar asla savaşta; eğitimden, beslenmeden ve ailelerinden yoksun kalmamalılar. Dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların bitmesini, Ukrayna'daki Filistin'deki çocukların ölmemesini Filistin'deki katliamın ve Ukrayna'daki savaşın durmasını ümit ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği (BKD) iş birliğiyle düzenlenen, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'nin açılış töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'nde, 90 ülkeden gelen takımlar arasından yaklaşık 4 bin yarışmacı yer alacak. Finale katılmaya hak kazanan takımlar, RoboMission, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor kategorilerinde yarışacak. Bu yıl 'Earth Allies' (Dünya Müttefikleri) temasıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'den ise 9 takım finalde mücadele edecek. Program 30 Kasım'da son bulacak.

Filistin bayrağı renklerini temsil eden fularla sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün burada 90 ülkeden 564 katılımcıdan 3 bin 400 kişiyi ağırlamak ve bin 400 yarışmacı ile birlikte olmak mutlulukların en büyüğü. Bu güzel temayla sizleri İzmir'de ağırlamak çok önemli. Gezdiğim bütün çalışmalarda doğal afetlerde insanlara yardım edecek ve doğayı korumak için olan projeleri çok dikkatle takip ettim ve mutlulukla inceledim. Bu şehirde 4 yıl önce yaşanan depremde 117 kişi öldü. 2 yıl önce büyük depremde 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Doğal afetlere ve depremlere enkazdan yaralı kurtarmaya ve doğaya dostu çok sayıda robotik projeyi görmek ümit vericiydi. Türkiye'nin en batısındaki ilden tüm dünyaya seslenmek isteriz ki çocuklar yaşatmak için çalışmalı ve birbiri ile yarışmamalıdır. Çocuklar asla savaşta eğitimden ve beslenmeden, ailelerinden yoksun kalmamalılar. Dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların bitmesini, Ukrayna'daki Filistin'deki çocukların ölmemesini Filistin'deki katliamın ve Ukrayna'daki savaşın durmasını ümit ediyorum. Ülkemizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum 'Yurtta barış cihanda barış'" ifadelerine yer verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "İzmir'e hoş geldiniz. Sizleri burada görmek büyük mutluluk. Bu güzel organizasyon içerisinde yer almaktan dolayı mutluyum. Umut etmek istiyorum ki burada güzel zaman geçireceksiniz. Güzel hatıralarla ayrılacaksınız. Her birinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gençliğe öğreticilik yapma konusunda çok hevesli olduğunu ifade eden Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, "Bir şeyler öğretirken gençlerden ilham alıyorum. Matematik, mühendislik ve sanat üzerine çalışıyoruz. Sizlerin projelerinden pek çok şey öğreneceğim. En önemli şey zevk almak ve öğrenmek. Çok fazla kaybetmek ya da kazanmak konusunda endişelenmeyin, önemli olan kat etiğiniz yol. İzmir'den zevk alacaksınız ve yarışma kapsamında yeni arkadaşlar edineceksiniz. Hayat boyu devam edecek arkadaşlıklar kurmak çok önemli" açıklamalarına yer verdi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, farklı ülkelerden yarışmacılar ve birçok temsilci katıldı.