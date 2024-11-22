Yenilikçi yaklaşımı ve fonksiyonel tasarımlarıyla dünya çocuklarına en iyi yaşam alanlarını sunan Çilek, kasım ayına yepyeni bir kampanya ile imza attı. "Çilek’ten Şahane Kasım Fırsatları” sloganıyla başlatılan bu özel kampanya, çocukların hayallerine dokunurken, ebeveynlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. 22 Kasım’da başlayıp 2 Aralık’a kadar devam edecek kampanya, hediyelerle dolu avantajlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında seçili ürünlerden birini satın alanlar, aynı üründen bir tane daha hediye kazanma fırsatı yakalıyor. Ayrıca, belirli kombinasyonlar dahilinde sunulan özel hediyeler de Çilek müşterilerine alternatif oluşturuyor.

HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Çocuk odalarına yeni bir soluk getirmek isteyen aileler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Çilek, özgün tasarımlarıyla her zamanki gibi hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Kampanya dahilinde; seçili ürün ve aksesuarlarda bir alana bir hediye imkânı sunuluyor.

SEÇİLİ ÜRÜN GRUPLARINDA HEDİYE İMKANI

Seçili bebek, çocuk ve genç odalarından alışveriş yapanlara ise odalarını tamamlayacak depolama ve düzenleme ürünleri hediye ediliyor.

Çocuk odalarına yeni bir soluk getirmek isteyen aileler için bu Kasım ayında adres yine Çilek!

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve sadece mağazalarda geçerlidir.