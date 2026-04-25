Gaziantep’te öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ali Bal, 14 yaşındaki kızı E.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Ali Bal, ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmış, Ali Yanıç cinayetiyle ilgili olarak adı geçmiş ve hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilmiştir. Programla beraber Türkiye gündemine oturan Bal, sosyal medyada “Cin Ali” lakabıyla tanınıyordu.

TARTIŞMA SONRASI FECİ SON

Olay, Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre baba ile kızı arasında çıkan tartışma büyüdü. 14 yaşındaki E.B.’nin babasını boynundan bıçakladığı ve Ali Bal’ın olay yerinde ağır yaralanarak yere yığıldığı belirtildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TESLİM OLUP İTİRAF ETTİ

Olayın ardından emniyete giden 14 yaşındaki E.B., suç aletiyle birlikte teslim oldu. Küçük kızın ifadesinde babasını öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Yürek burkan ifadenin devamında küçük kız, babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu aktardı.