Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son üç yılda elektrik ve doğalgaz faturaları için sağlanan desteğin 1,85 trilyon liraya ulaştığını açıkladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Rekabet Kurumu’nun düzenlediği Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nde konuşan Bayraktar, yeni modelde düşük tüketim yapanların destekten yararlanmaya devam ettiğini, yüksek tüketim yapanların ise destek kapsamı dışında bırakıldığını ifade etti.

DESTEKLER SÜRECEK

Bayraktar “Covid-19 pandemisiyle birlikte vatandaşlarımıza enerjide çok önemli destekler veriyoruz. Son üç yılda, doğalgaz ve elektrikte sağlanan fatura desteklerimiz güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı. Bundan sonra da elektrik ve doğalgaz faturalarına olan desteklerimiz, belirlediğimiz kriterlere uygun olarak devam edecek” dedi.

AKARYAKITTA 600 MİLYAR TL CEPTE

Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasalarını sarstığı dönemde Türkiye’nin süreci güçlü altyapı ve çeşitlendirilmiş kaynak yapısıyla yönettiğini belirten Bayraktar “Güçlü enerji altyapımız ve uyguladığımız politikalar sayesinde bu krizleri başarılı şekilde yönetebildik. Petrol tarafında ihtiyacımızın yalnızca yüzde 10’unu bu bölgeden ithal ediyoruz. Doğalgazda ise herhangi bir LNG tedarikimiz yok. Arz güvenliğimiz açısından şu an için bir risk bulunmuyor. Eşelmobil Sistemi’ni devreye aldık. Motorinde ÖTV’yi sıfıra indirdik. Böylece yıl sonuna kadar oluşabilecek 600 milyar liralık ekonomik yükü vatandaşlarımızın üzerinden ortadan kaldırmış olduk” diye konuştu.