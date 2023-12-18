Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği tarafından Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çınarcık Belediyesi önünden başlayan yürüyüş ve Çınaraltı Bahçesinde son buldu. Burada toplanan yüzlerce kişi Türkiye ve Filistin bayrakları açıp abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Yürüyüşe katılanlar, "Yasasın Filistin direnişimiz" “Siyonist katiller hesap verecek" gibi sloganlar attı.

Yürüyüş sonrasında Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ve Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar konuşma yaptılar. Program duaların okunmasıyla sona erdi.