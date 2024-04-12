İstanbul’da uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen yaşı küçük çocuğun evinde yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde denetimler ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulan S.E. isimli şahsın yapılan kontrollerinde ve üst aramasında 5 adet extasy ve 1.58 gram narkotik madde ele geçirildi.

Şahsa yönelik yapılan sorgulama neticesinde, uyuşturucu maddeleri T.M.H. isimli yaşı küçük şahıstan aldığı belirlendi. Yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs Kadıköy ilçesinde yakalandı. Yapılan kontrollerinde ve üst aramasında 10 adet extasy, 4.61 gram narkotik madde ve 750 TL nakit para ele geçirildi.

Cips paketlerine uyuşturucu gizlemiş

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın Çekmeköy ilçesi Çatalmeşe Mahallesi’nde bulunan ikamet adresinde yapılan aramalarda ise cips paketlerine gizlenmiş 111 gram mariuhanna, 76 adet extasy ele geçirildi.

İki şüpheli tutuklandı

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.