Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola ile Ayşe Lebriz Berkem’in rollerini paylaştığı "Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz", 20 Mayıs’ta Mall Of İstanbul MOİ Sahne’sinde seyirciyle buluşacak.

Sam Shepard’ın 1980 yılında yazdığı "True West" oyununa günümüzden seslenen çağdaş yorumu "Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz", 20 Mayıs’ta Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne’de sahnelenecek. Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola ile Ayşe Lebriz Berkem’in rollerini paylaştığı oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Oyunun konusu

Kentli, eğitimli bir senarist ve ormanlara sığınan özgür ruhlu hırsız olan iki kardeş. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikâyesi. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı. İnsan kendi elleriyle kurduğu sistemin içinde ezilirken, kendi elleri ile bu tuzaktan kurtulmayı beceremez mi? Yoksa insanın kurduğu sistem, insandan daha akıllı davranıp onu beceriksizleştirdi mi? Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi?