Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta da yoğun gündemle çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul’da, Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerinin sürdürülmesi bekleniyor. Düzenleme ile milli park ilan edilen veya edilecek alanların sınırlarının, ekolojik denge dikkate alınarak yeniden belirlenmesi amaçlanıyor.

Teklifte, doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin oylamaya sunulması planlanıyor.

Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinin artırılması öngörülüyor. Ekosisteme zarar verenlere hapis cezası getirilmesi, kaçak avcılıkla mücadelede ise daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması hedefleniyor.

AK Parti'den 29 maddelik yeni kanun teklifi

AK Parti, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazi sorunlarını çözmek için de 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı.

Teklif ile orman vasfını uzun yıllar önce yitiren ve fiilen yerleşime açılan yerler ile ilgili tapu sorunu çözülecek. Düzenleme ile kayıtlarda halen orman görünen bu alanlar Tapu Kadastro tarafından yeniden denetlenecek. Uygun görülürse tapunun niteliği 'genel tapu'ya dönecek.

Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek

Siyasi parti liderleri de bu hafta Meclis'te olacak. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çarşamba günü AK Parti grubuna hitap etmesi bekleniyor.