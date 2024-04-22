İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir reklam filmi yayınladı. Rengarenk görüntülerden oluşan reklam filminin başrolünde çocuklar oynadı.

İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan özel “İGA İstanbul Havalimanı Çocuklar Tarafından Sarıldı” isimli bir reklam filmi yayınladı. Reklam filminin başrolünü çocuklar oynarken, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıldı. Reklam filminde, İstanbul Havalimanı’na sızan çocuklar, 23 Nisan’ı kutlamak için hazırladıkları gizli planlarını uygulamaya başladı. Havalimanı’nın operasyon merkezine giren minik misafirlerinden biri, içten duygularla, bayram coşkusunu ve anlamını vurgulayan bir mesaj iletti. Filmde operasyon merkezine giren minik, “Lütfen dikkat. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı coşku ve gururla kutluyor, bu heyecana ortak olmanız için sizleri de 23 Nisan’da terminalimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir reklam filmiyle dünyaya duyuruldu.

Yetişkinlerden habersiz kutlama yapmayı planlayan çocuklar ise bir sürprizle karşılaştı. Havalimanı çalışanlarının da yer aldığı filmde, dış hatlar terminalinde bulunan ‘İstanbul’ yazısı önünce bando takımı eşliğinde Türk bayraklı, coşkulu kutlamalar yer aldı.