Bursa’da 700 yıllık mazisi ve kerpiç evleriyle görenleri kendine hayran bırakan Keles İlçesi’ne bağlı Gelemiç Köyü, arife günlerine özgü adak geleneğiyle Kurban Bayramı coşkusuna erken başladı.

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip adak geleneği için köy meydanında bir araya gelen çocuklar, ellerindeki poşet ve kutularla kapı kapı dolaşarak kek, çikolata, pasta, şeker gibi hediyeleri alarak bayram sevincini erken yaşadı. Kerpiç evleri ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir görünüme sahip Gelemiç Köyü’nde yaşatılmaya çalışılan adak geleneğiyle çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun aşılanması hedefleniyor.

Adak geleneğini gelecek nesillere kültür mirası olarak bırakmak istediklerini belirten Gelemiç Köyü Muhtarı Kadir Kaya, köy sakinleri olarak kültürel değerlere sahip çıkmayı çok önemsediklerini söyledi. Kaya, "700 yıllık bir geçmişe sahip köyümüzde adak geleneği adını verdiğimiz etkinliğimizi arife günlerinde gerçekleştiriyoruz. Köyümüz meydanında sabahın ilk saatlerinden itibaren bir araya gelen çocuklar, adağın dağıtıldığı mahallelere bir an önce varabilmek için koşarak gider. Köy sakinlerimiz tarafından büyük bir mutluluk ve sevgiyle karşılanan çocuklara şeker, çikolata ve kek dağıtılır. Bayram öncesi çocukları sevindirmek ve dayanışma ruhunu aşılamak yapılan adak toplama geleneğimizi bugüne kadar devam ettirdik. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz" diye konuştu.