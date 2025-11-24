Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Uzamanı Doktor Burcu Kurtiş, 20 -26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftasına özel açıklamalarda bulundu.

Uzm. Dr. Kurtiş, Türkiye’de ağız ve diş dağlığı verilerine bakıldığında özellikle 3 ila 12 yaş arası çocuklarda çürük, dolgu ve çekilmiş diş sayısında artış olduğunu kaydederek, Türk Diş hekimliği Birliği’nin ağız ve diş sağlığı verilerini paylaştı. Kurtiş, "5 yaş grubunda hiç çürüğü olmayan çocuk oranı yüze 30,2, 12 yaş grubunda yüzde 38,9, 15 yaş grubunda yüzde 38,8 ve 35 ila 44 arası yaş grubunda yüzde 24,2’dir. En az bir diş kaybı olanlar 5 yaş grubunda yüzde 3,4, 12 yaş grubunda yüzde 7,9, 15 yaş grubunda yüzde 16,2 ve 35 ila 44 yaş grubunda yüzde 89,3 olarak bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de diş macunu kullanımı yıllık 85 ml"

Kurtiş, 2022 yılında yapılan çalışma verilerine göre yıllık kişi başı diş fırçası kullanım oranı yüzde 0,33, diş macunu kullanım miktarının ise yıllık 85 ml olarak belirlendiğini ifade ederek," Bu oranlar toplum ağız ve diş sağlığımız için çok sağlıklı görünmemektedir. Türkiye özelinde son analizler ve meta-analizler 2015 ila 2025 döneminde diş çürüğünde yüksek görülme sıklığı bildiriyor: 2024 - 2025 yayınlarında Türkiye çocuklarında çürük görülme sıklığı meta-analizle ortalama yüzde 75,6 olarak raporlanmış, 12 yaş grubunda yüzde 66,1 gibi spesifik verilere rastlandı. Yine yerel çalışmalarda 3 ila 6 yaş ve okul çağı çocuklarında yüzde 70’lere varan görülme sıklığı bildiriliyor" diye konuştu.

"Doğumdan sonra ilk bin gün rafine şeker kullanımına dikkat"

Çocuklarda özellikle 3 ila 12 yaş aralığında diş çürüğü ve ağız-diş hastalıkları sosyal ve ekonomik açıdan toplumsal yük oluşturduğunu söyleyen Kurtiş, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Hastalık Yükü Çalışması (GBD) verilerine göre de çocukların büyük kısmı yaşamının bir döneminde çürük ile karşılaşıyor. İlk süt dişi çıkar çıkmaz pedodontik muayenelerin yapılması, düzenli kontroller, ağızda ve dişlerde oluşan biyofilmin düzenli olarak temizlenmesi, beslenmenin ağız ve diş sağlığının iyileştirilme için düzenlenmesi, solunum ve çiğneme alışkanlıklarının pedodontik olarak kontrol edilmesi, uygun fırça ve diş ipi seçilerek ağız hijyeninin sağlanması gerekiyor. Doğumdan başlayarak ilk bin gün rafine şekerin diyette yer almaması, günlük su tüketiminin yeterli düzeyde olması sağlanarak çocuklarımızın ağız ve sağlıklarının iyileştirilebilmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.