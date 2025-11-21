Grip ve soğuk algınlığında çoğu hastanın bol sıvı tüketimiyle rahatlıkla iyileştiğini ifade eden Dr. Ulu, "Acil servise sarı serum talebiyle gelmek yanlış yönlendirilmenin sonucudur" dedi. Bu serumların yalnızca ağızdan beslenemeyen veya vitamin-mineral emilimi bozulmuş hastalarda, doktor kararıyla ve uygun koşullarda uygulanabileceğini vurguladı.

Halk arasında "atom serum" olarak bilinen karışımın kişiye göre değişen içeriklere sahip olduğunu belirten Dr. Ulu, genellikle C vitamini, B grubu vitaminleri, mide koruyucular ve antibiyotikler içerdiğini söyledi.

"Ölümlere yol açabilir"

Dr. Ulu, bilinçsiz damar içi uygulamaların ciddi alerjik reaksiyonlara, yoğun bakım ihtiyacına ve ölümlere yol açabileceğini hatırlatarak, "Daha önce almış olmak tekrar alerji olmayacağı anlamına gelmez. Alerji, ilk saniyeden 24 saate kadar herhangi bir anda ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu. Damar yoluyla verilen ilaçların çok hızlı etkime kapasitesine sahip olduğunu belirten Dr. Ulu, solunum yollarında daralma, ani tansiyon düşüşü ve bilinç kaybı gibi ölümcül sonuçların görülebileceğini söyledi.