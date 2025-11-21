Kuzey yarımkürede hızla yayılan yeni H3N2 türü, birçok ülkede ciddi bir salgına yol açmış durumda. Aşının koruyuculuğunun azalması ve virüsün peş peşe mutasyon geçirmesi vakaların hızla yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar, özellikle çocuklar ile ileri yaştaki bireylerin daha büyük risk taşıdığını ve erken önlemlerin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Salgın Hangi Ülkelerde Etkili

Japonya, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle ülke genelinde salgın ilan ederek okulları kapatma kararı aldı. Avustralya’da vakalar tarihî seviyelere ulaştı. İngiltere ise beklenenden erken başlayan bir grip dalgasıyla mücadele ediyor. İngiliz medyası, hastalık nedeniyle olası ölümlere karşı kamuoyunu uyarıyor.

Virüs Türkiye’ye Ulaşır mı?

Avrupa’daki sağlık yetkilileri, H3N2 virüsünün 7 farklı mutasyon geçirdiğini ve mevcut aşıların koruma düzeyinin düşük olduğunu açıkladı. Uzmanlar, virüsün hızlı yayılımı göz önüne alındığında Türkiye’ye ulaşmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Yaşlılar ve Çocuklar Daha Yüksek Riskte

H3N2 enfeksiyonu genellikle ateş, öksürük, burun akıntısı, yorgunluk, kas ağrısı ve titreme gibi klasik grip semptomlarıyla kendini gösteriyor. Mutasyona uğramış bu virüs türü, özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha ciddi risk oluşturuyor. Doktorlar, bağışıklık sisteminin bu virüsü diğer grip türlerine göre daha yavaş temizlediğini ve hastalığın daha ağır seyredebildiğini belirtiyor.