Meydana gelen olayda Beyza (13) ve Nisa (15) isimli kardeşler ile kuzenleri Eren (14), serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak üç genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşların hızlı tepkisi ve ihbarı sonrasında olay yerine ulaşan ekipler, çocukları sudan çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak maalesef, ekiplerin 45 dakikalık yoğun mücadelesi sonrasında bile Eren isimli genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan Çobanlı İskelesi yakınlarında meydana gelen bu acı olay, Amasya'dan aileleriyle birlikte Samsun'a gelen Beyza Biçer, Nisa Biçer ve kuzenleri Eren Biçer'in denize girmesiyle başladı. Serinlemek amacıyla girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşayan üç genç, çevrelerinde bulunanların hızlı müdahalesiyle fark edildi. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yardım çağrısında bulundular.

Olayın bildirilmesi üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, denizdeki gençleri kurtarmak için büyük bir gayretle çalıştılar. Maalesef, Eren Biçer isimli genç, ekiplerin 45 dakika süren mücadelesi sonrasında dahi hayatta tutulamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın mağduru olan Beyza ve Nisa Biçer, ekiplerin çabaları sonucunda kurtarılıp sağlık durumları stabil hale getirildi. İki kız kardeş, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.