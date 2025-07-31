Özlüce Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde yaşanan olayda, kuru otların alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler mahallede paniğe neden oldu. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, bölgede çok sayıda ağaç zarar gördü. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatarak, yangına neden olan torpillerle ilgili detayları araştırıyor.