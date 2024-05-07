Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) politika belgesinde yer alan konular başta olmak üzere tematik düzeyde akademisyenlerle düzenli olarak gerçekleştirilecek fikir sofrası toplantılarının ilki düzenlendi.

ÇOMÜ politika belgesinde yer alan konular başta olmak üzere tematik düzeyde akademisyenlerle düzenli olarak gerçekleştirilecek fikir sofrası toplantılarının ilki 2023 yılında Elsevier Etkin Araştırmacılar listesine üniversiteden giren bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "Her biri önemli bir değer olan akademisyenlerimizden beslenmeye ihtiyacımız var. Yönetim yaklaşımımızda, profesöründen asistanına her düzlemden fikre ihtiyacımız var.” sözleri ile toplantıya başladı ve akademisyenlerle yaklaşık 2 saat geçirdi. Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu yaptığı konuşmasında; “Bugün burada, üniversitemizde sizin tarafınızdan yürütülen kıymetli çalışmaları dinlemek ve neler yapabileceğimizi tartışmak için toplandık. Devletin sağladığı imkanlarla kurulan altyapının yanı sıra sahip olduğumuz akademik insan kaynağı ile topluma nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz? Bu sorunun cevaplarını bulmak ve fikirlerinizi almak istiyoruz. Eğer üniversitemiz için bir vizyonu, stratejisi veya politikası belirlenecekse, bunu alanında uzman kişilerle birlikte oluşturmalıyız. Bu vizyon, strateji ve politikaya katkıda bulunmak isteyen herkesin fikirlerini dinlemeye açığız. Bu açıdan sizlerden fikirler ve projeler bekliyoruz. Bu noktada ben de yardımcı olabilirim, katkıda bulunabilirim dediğiniz bir husus varsa onları da paylaşmanızdan memnuniyet duyarım” dedi.

Toplantıya katılan akademisyenler de tek tek fikirlerini belirterek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı açısından neler yapılabilir konularında fikir alışverişi yapıldı. Tüm fikirler kayda geçti ve sonuç olarak bir eylem planı yapılmasına karar verildi. Toplantı sonunda 2023 yılında Elsevier Etkin Araştırmacılar listesine giren akademisyenlere belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Benzer nitelikteki fikir sofrası toplantılarının farklı akademisyen grupları ile gerçekleştirilmesi planlandı.