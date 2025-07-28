Erdoğan, Türkiye'deki büyükşehir sayısının 30 olduğunu hatırlatarak, itfaiyeciliğin bu şehirlerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Belediye Başkanlığı geçmişine vurgu yapan Erdoğan, büyükşehir belediyelerinin itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurarak bu görevi üstleneceklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilde ise itfaiye hizmetlerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından örgütleneceğini duyurdu. AFAD’ın bu illerde güçlü bir teşkilatlanmaya gideceğini belirten Erdoğan, her ilin kendi şartları doğrultusunda su tankerleri, traktörler ve mevcut diğer imkânlarla donatılacağını söyledi. Böylece 81 ilin tamamında yangın ve benzeri felaketlere karşı koordineli ve güçlü bir yapılanma oluşturulmuş olacak.

AFAD’ın mevcut görev yükünün artacağını belirten Erdoğan, teşkilatın ülke genelinde tüm afetlere daha etkin bir şekilde müdahale edebilmesi için gereken adımların atılacağını kaydetti. Nerede bir felaket yaşanırsa AFAD’ın orada olacağını vurgulayan Erdoğan, teşkilatın bundan sonraki süreçte daha yaygın ve hızlı hareket edecek bir yapıya kavuşturulacağını dile getirdi.