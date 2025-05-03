Erdoğan, "Bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk Halkı'na muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. İstikbal mücadelemiz daha da güçlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. KKTC'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk Halkı'na muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz.

Cumhuriyet yerleşkesi projemiz, KKTC'nin gurur kaynaklarından biridir. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı binası ve Cumhuriyet Meclisi açılışını gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk Halkı'nın kararlılığının sembolüdür. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma mücadelesinin tezahürüdür.

Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da daima yanınızda olacak. Her alanda desteğimizi çok güçlü şekilde devam ettiriyoruz. TOKİ'mizi özellikle tebrik ediyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."