Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi akşamı oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzun 6'sında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacaktı. A Milli Takımın çeyrek finale kalmasının ardından Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti.
Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda mücadelesini izleyecek.
Kaynak: Haber merkezi