Yeni gelişmelerin konvansiyonel stratejilerde dönüşümü kaçınılmaz hale getirdiğini belirten Erdoğan, geçmişteki siper savaşlarının yerini artık siber savaşların aldığını ifade etti.

2016 yılında kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin kendi alanında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olma niteliğini sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleceğini şekillendirecek kurmay kadrolarının bu üniversitede yetiştiğini söyledi. Üniversitenin, güvenlik, strateji ve savunma gibi alanlarda yüksek düzeyde askeri çalışmalarla uluslararası düzeyde dikkat çeken projelere imza attığını aktardı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzenin kırılganlaştığına dikkat çeken Erdoğan, dünyada yeni denklemlerin kurulduğunu, ticaret, teknoloji, enerji ve kültür alanlarında yaşanan mücadelelerin askeri ve siyasi rekabeti artırdığını kaydetti. Yapay zeka, insansız sistemler, yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi unsurların da bu süreci etkileyerek klasik stratejilerin dönüşümünü zorunlu kıldığını ifade etti.

Yerli ve milli teknoloji yatırımlarıyla savunma sanayinde adından söz ettiren ülkeler arasına girildiğini belirten Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nin bu alanda da kritik bir görev üstlendiğini dile getirdi. Ayrıca üniversite bünyesinde yapımı tamamlanan altı caminin ibadete açıldığını ve diğer yeni camilerin de hayırlı olmasını temenni etti.

Türk ordusunun tarihi boyunca kazandığı zaferlerle dolu geçmişine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, kurmay zekanın cephe gerisi faaliyetlerde de başarıyla ortaya konduğunu söyledi.