Bursa’da, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel etkinlik düzenleyecek olan Artvin Vakfı, elde edilecek gelirin tamamını üniversite öğrencilerine burs olarak aktaracak.

Bursa Artvin Vakfı, Cumhuriyetin 100’yılı için düzenledikleri programın tanıtımını yaptı. ’Artvin’liler Cumhuriyeti Kutluyor’ sloganı ile yola çıkan Bursa Artvin Vakfı, 500 lira olan giriş ücretinden elde edilecek olan gelirin tamamı, üniversite öğrencilerine burs olarak verecek.

19 Ekim’de düzenlenecek olan Cumhuriyet Yemeği’nde, Artvinli şarkıcı Resul Dindar da sahne alacak. Etkinlikte, Bursalı sanatçıların beste ve güftesini yaptığı 100’üncü Yıl Marşı da ilk kez seslendirilecek.

Artvin Vakfı Başkanı Doç. Dr. Adnan Demirci, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı neticesi ile, coşkulu bir şekilde Cumhuriyetimizi kutlamak istedik ve bir gece tertip ettik. 19 Ekim’de Demirci Mahallesi’nde bin 200 kişilik yemekli gece düzenliyoruz. ’Bursa’daki Artvinliler Cumhuriyeti Kutluyor’ sloganıyla yola çıkıyoruz. 4 mevsim Artvin fotoğrafları yarışması düzenliyoruz. Ulusal çapta olan yarışmanın fotoğrafları sergilenecek ve ödül töreni yapılacak. Hemşehrimiz Resul Dindar konseriyle gecemiz son bulacak. Gecemizde elde edilen tüm gelir, üniversite öğrencilerine burs olark dağıtılacak. Biletlere 500 liralık bedel biçtik. Hem yemeklerini yiyecekler hem Resul Dindar’ı dinleyecekler hem de ödedikleri her kuruş üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak" dedi.