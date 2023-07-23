Ümraniyespor, son olarak CSKA Sofia forması giyen serbest oyuncu statüsündeki 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrafor Daouda Bamba’yı 1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Süper Lig’e tekrar yükselmeyi hedeflerken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, geçen sezonu Bulgaristan Ligi ekibi CSKA Sofia’da geçiren ve sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Daoda Bamba’yı 1 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi. Ümraniyespor’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, 28 yaşındaki Fildişi Sahili’li santrafor Daouda Karamoko Bamba’yı 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bamba’ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geride kalan sezonda 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrafor, CSKA Sofia ile 11’i Bulgaristan Ligi ve Play-offları ve 3’ü Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 14 maçta forma giyerken, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Bamba, geçen sezon yaşadığı sakatlılar nedeniyle sezonun büyük bölümünde kadroda yer almadı.