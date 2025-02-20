Darıca Belediyesi, ilçede yaşayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin YKS ücretini ödeyecek. YKS ücreti desteğinden Darıca’da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Sınav için başvuru yapan ve ücretini ödeyen öğrenciler de gerekli belgeleri Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaştırarak yatırdıkları ücreti alabilecek. 3 Mart’a kadar başvuruda bulunulacağı açıklandı.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan 12. sınıf öğrencilerinin geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri bu yıl da belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimizin de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.