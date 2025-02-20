İnegöl’de beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleriyle sahaya çıktı. Dün saat 13.00 itibariyle özellikle yüksek bölgelerde ve kırsal mahallelere ulaşımı sağlamak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlandı.

KAPALI KÖY YOLU YOK

İnegöl Belediyesi ulaşımda aksama yaşanmaması adına dün gece boyunca da karla mücadele çalışmalarına devam etti. 4 küreme ve tuzlama aracı, 2 greyder ve 1 tuzlama aracıyla gece boyunca özellikle yüksek kesimlerde sürekli ring atan ekipler, 96 kırsal mahallenin tamamına ulaştı. İnegöl’de kapalı köy yolu bulunmadığı ifade edildi.

925 KM TUZLAMA VE KÜREME ÇALIŞMASI YAPILDI

Çarşamba günü 13.00’da başlayan karla mücadele çalışmaları kapsamında 24 saatte toplam 925 km tuzlama ve küreme çalışması yapıldığı açıklandı. Öte yandan ekipler vardiyalı şekilde 24 saat süreyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. 4 ayrı ekip şu an; Tekke, Hayriye, Kıran ve Elmaçayır bölgelerinde ring atmaya devam ediyor.