Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan olayda, bir kişinin vücudu kırılarak ormana atılması sonucu jandarma ekipleri tarafından adım adım takip edilerek bulundu. Olay yerine 112 acil çağrı merkezine yapılan bildirim üzerine derhal müdahale eden jandarma ekipleri, yaralı şahsı arama çalışmalarına hemen başladılar. Ancak karanlık hava ve zorlu arazi koşulları nedeniyle ilk aramalarda başarılı olunamadı. Sabahın aydınlanmasıyla birlikte ekipler, uçurumda tekrar aramalara başladılar ve saat 08.00 civarında, Derince Taşköprü yolu üzerinde 52 yaşındaki Ertuğrul P.'ye ulaşmayı başardılar.

Yaralı şahsın 70 metre aşağıda olması sebebiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım talep edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, jandarma ile işbirliği yaparak yaklaşık iki saat süren bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi ve yaralı şahsı yol seviyesine çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ertuğrul P.'nin vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi ve iddialara göre İstanbul'dan darp edilerek getirildiği belirtiliyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın faillerini bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.