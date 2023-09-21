Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında gerçekleşen ve çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen olayda, suç örgütü lideri Barış Boyun'a ait olduğu düşünülen 6 Türk vatandaşı 11 Eylül tarihinde öldürüldü. Bu kanlı olayın ardından, çete elebaşı Barış Boyun ve adamlarını içeren kırmızı bültenler uluslararası arenada gündemi meşgul etti. Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da detaylı soruşturmalar devam ederken, olayla ilgili yeni bilgilere ulaşılmaya devam ediyor.

Barış Boyun'un çetesinin, Atina yakınlarında yaşanan bu olayın ardından İstanbul'da misilleme eylemi hazırlığında olduğu tespit edildi. Bu tehdit üzerine 19 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet fişek, 6 gram uyuşturucu madde ve yaklaşık 430 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet birimlerindeki işlemlerine devam edilmektedir.