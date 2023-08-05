Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeğeni Leyla Demir'i darbettiği iddia edilen eşi Kenan Demir'i, otomobille evinin önünden geçerken tabancayla ağır yaralayan Resul Tekin(35), 38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı.

Olay, 28 Haziran saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce yeğeni Leyla Demir'in, eşi Kenan Demir tarafından darbedildiğini öğrenen Resul Tekin., duruma sinirlendi. Akşam saatlerinde Kenan Demir'in arkadaşı Volkan D.'nin kullandığı 16 AZD 671 plakalı otomobille Sezgin Sokak'taki evinin önünden geçtiğini gören Resul T., evinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Kenan Demir'in bacağına isabet ederken, diğer kurşunlar otomobilin sağ arka lastiğine ve kapılarına isabet etti. Kenan Demir'in yaralandığını gören arkadaşı Volkan D., patlayan lastiğine rağmen arkadaşını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kenan Demir, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

38 GÜN SONRA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Günlerdir aranan Resul Tekin, dün akşam motosiklet ile giderken polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken yakalandı. Yenice Mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayan Tekin, motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucunda motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan şahıs yaya olarak kaçarken, motosiklet sürücüsü Resul Tekin bekçiler tarafından yakalandı. Kimlik sorgusu yapılmak istenen şahıs bekçilere mukavemet gösterince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen Tekin'in üzerinde suç aleti tabanca ile 12 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın kullandığı motosikletin ise şase numarasının kazındığını tespit eden trafik ekipleri motosikleti çalıntı şüphesiyle otoparka çektirdi.

PİŞMANIM

Sorgulaması tamamlanan Resul Tekin, adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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