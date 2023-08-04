Sabah saatlerinde özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman, evinde erkek arkadaşı Emrah Bolat ile çıkan bir tartışma sonucunda hayatını kaybetti. Emrah Bolat, tartışmanın şiddetlenmesiyle Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak acımasızca öldürdü. Ne yazık ki, cinayetin ardından Bolat, evin içinde kendini asarak intihar etti.

Bu dehşet verici olayın bir diğer acı yanı ise Nazlı Duman'ın 8 yaşlarındaki masum çocuğunun cinayetten habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyor olmasıydı. Annesinin trajik sonunu bilmeden oyunlarına devam eden çocuk, belki de hayatının en karanlık anını yaşamak üzereyken parkta masumiyet içindeydi.

Polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve detaylı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri evde delilleri topladı, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak araştırmalarını sürdürdü.

Nazlı Duman'ın yakınları ise dehşet dolu anlar yaşadı. Gözyaşları içinde site önüne toplanarak acılarını paylaştılar ve feryat ettiler. İçlerindeki acıyla baş başa kalan yakınlarının yanında, polis ve inceleme ekipleri de destek olmaya çalıştı.

Hayatını kaybeden Nazlı Duman ve Emrah Bolat'ın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.