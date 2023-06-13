Demet Evgar Kimdir?

Demet Evgar 19 Mayıs 1980 yılında Manisa’da, Arvanut kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına gençlik yıllarında Manisa’da bulunan amatör bir tiyatro grubuna(AFSEM) katılarak başlamıştır. İlk sahne deneyimi olan oyun “Ray Cooney Kaç Baba Kaç” Demet Evgar’ın bu yeteneğini keşfetmesine yardımcı olmuş ve tiyatro üzerine inşa etmek istediği kariyeri için lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın tiyatro bölümünü hedeflemiştir.

Günümüzde bir çok kişinin 1 Kadın 1 Erkek, Avlu gibi Türk televizyonunda popüler dizilerden tanıdığı Demet Evgar zamanla Türk sinemasının sevilen yüzü haline gelmiştir. Hazırsanız Evgar’ın tiyatro ile başladığı ilk oyunculuk yıllarına geçelim.

Tiyatro Yılları

Demet Evgar, henüz daha konservatuardayken “Tiyatro Kılçık” isimli kendi grubunu kurarak çeşitli tiyatro oyunları ve oyun yazarlığı hazırlayarak kendini göstermiştir. Kenter Tiyatrosunda, ”Aşk Çemberi” ve kendi kurduğu gruptaki ”Takanlar ve Takılanlar” ve ”Ayşegül Hindistan’da” gibi oyunlarla tiyatrodaki başarısını kanıtlamıştır.

2009 yılında “Cimri” adlı oyunda oynadığı “Elisa” karakteriyle düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri töreninde “Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü”ne layık görülerek oyunculuk alanındaki ilk ödülüne sahip olmuş oldu. Tiyatro alanındaki bu başlangıçları kısa sürede Demet Evgar‘ın, Türkiye’nin önde gelen yapımlarında rol almasını ve halk tarafından sevilmesini sağladı.

Özel Hayatı

Demet Evgar‘ın özel hayatı hakkında çeşitli bilgiler bulmak mümkün değil. Bilinen tek ilişkisi olan ve 2016 yıllarına dayandığı bilinen işletmeci Levent Babataş‘la olan ilişkilerini pandemi döneminde aldıkları nikah kararıyla evlilikte taçlandırmıştır. Evgar, 2022 yılında gerçekleşen bu evlilikten kısa bir süre sonra hamileliğini açıklamıştır.

Demet Evgar Filmleri

Demet Evgar‘ın geçmişten günümüze kadar sahne aldığı bütün sinema yapımları ve yapımda canlandırdığı karakterleri şu şekilde;

Banyo (2005-Hülya)

(2005-Hülya) Beyza’nın Kadınları (2006-Beyza Türker)

(2006-Beyza Türker) Güneşi Gördüm (2009-Havar)

(2009-Havar) Yahşi Batı (2009-Suzan Van Dyke)

(2009-Suzan Van Dyke) Vay Arkadaş (2010-Nil)

(2010-Nil) Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013-Yasemin)

(2013-Yasemin) Yok Artık! (2015-Ceyda)

(2015-Ceyda) Kötü Kedi Şerafettin (2016-Misket ve Tacettin)

(2016-Misket ve Tacettin) Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (2017-Handan)

(2017-Handan) Aile Arasında (2017-Solmaz)

(2017-Solmaz) Sofra Sırları (2018-Neslihan)

(2018-Neslihan) Topal Şükran’ın Maceraları (2019-Şükran)

Demet Evgar Dizileri

Demet Evgar‘ın geçmişten günümüze kadar sahne aldığı bütün diziler ve dizideki canlandırdığı karakterler şu şekilde;

Yedi Numara (2000-Yeliz)

(2000-Yeliz) Aslı ile Kerem (2002-Yeliz)

(2002-Yeliz) Emret Komutanım (2005-Üsteğmen Çiğdem)

(2005-Üsteğmen Çiğdem) Erkekler Ağlamaz (2006-Zeynep)

(2006-Zeynep) 1 Kadın 1 Erkek (2008-2015, Zeynep Yıldırım)

(2008-2015, Zeynep Yıldırım) Vatanım Sensin (2017-Kara Fatma)

(2017-Kara Fatma) Avlu (2018-2019, Deniz Demir)

(2018-2019, Deniz Demir) Alev Alev (2020-2021, Cemre)

Sahip olduğu Ödüller

Afife Tiyatro Ödülleri , En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2006)

, (2006) Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncu (2010)

(2010) Antalya Televizyon Ödülleri , En İyi Kadın Komedi Oyuncu (2012)

, (2012) Sadri Alışık Ödülleri , Komedi’de En İyi Kadın Oyuncu (2017)

, (2017) Altın Palmiye Ödülleri, Yılın Kadın Dizi Oyuncu (2019)

Resmi Sosyal Medya Hesapları

Demet Evgar‘ın çalışmalarını ve hayatını daha yakından takip etmek isteyen hayranları için kullandığı resmi sosyal medya hesaplarını sizler için sunuyoruz. Aşağıdaki linklere tıklayarak gerekli bağlantılara ulaşabilirsiniz.