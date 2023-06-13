Bakteriler dişin pulpa adı verilen sinir kısmına veya yumuşak dokusuna girdiğinde diş enfeksiyonu meydana gelir. Bu, diş çürümesi, yaralanma gibi etkilerden veya bir önceki diş tedavinizden kaynaklı olabilmektedir.

Nadir olsa da, bir diş enfeksiyonunun sizi öldürmesi mümkündür. Tedavi edilmeyen bir diş enfeksiyonu haftalar veya aylar içinde vücudunuzdaki diğer dokulara yayılabilir ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir.

Aşağıda, bir diş enfeksiyonunun nasıl ölüme yol açabileceğini, ne kadar sürebileceğini ve ne zaman hastaneye gidileceğini ele alacağız.

Diş apsesi patlarsa öldürür mü?

Bakteriler, pulpa adı verilen yumuşak bir doku içeren dişinizin içine girdiğinde diş enfeksiyonu meydana gelir. Enfeksiyon ilerledikçe, etkilenen dişin etrafında bir irin cebi oluşur. Bu diş apsesi olarak bilinir.

Diş apsesi patlarsa öldürür mu sorusunu incelediğimizde, 1600’lerde Londra’da diş enfeksiyonları, önde gelen beşinci veya altıncı ölüm nedeni olarak listelendi. 1908’e kadar bile, diş enfeksiyonları zamanın yüzde 10 ila 40’ı arasında ölümle sonuçlandı. Günümüzde bu tehlike devam etsede tabiki sayılar bu kadar fazla değil.

Tıptaki ve diş hijyenindeki gelişmeler nedeniyle, diş enfeksiyonundan ölüm artık çok nadirdir. Bununla birlikte, enfekte bir dişiniz olduğundan şüpheleniyorsanız, acil bakım aramanız yine de önemlidir.

Tedavi edilmediğinde, bir diş enfeksiyonu vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve ciddi olarak potansiyel yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir

Diş apsesi patlaması ne kadar sürede öldürür?

Bir diş enfeksiyonunun ölüme neden olması için geçen süre değişebilir. Bu soruyu daha ayrıntılı olarak çözeceğiz.



Apsenin gelişmesi ne kadar sürer?

Diş çürümesine bağlı apselerin gelişmesi birkaç ay sürebilir. Bunun nedeni, çürüme sürecinin bir dişin merkezindeki pulpaya ulaşması ve zarar vermesi biraz zaman alabilir.

Bu arada, bir dişte yaralanma veya travma, bakterilerin dişe daha hızlı girmesine izin verebilir. Bu, çatlamış veya yontulmuş bir diş gibi yaralanmalar nedeniyle olabilir.



Bir apse geliştiğinde ne olur?

Bir apse oluştuğunda, genellikle etkilenen dişin etrafında şişlik ve aralıklı zonklayan bir ağrı yaşamaya başlarsınız. Bu, bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir uyarı işaretidir. Bununla birlikte, dişiniz apseye dönüşmeden önce muhtemelen dişinizde boşluktan diş ağrısı yaşayacaksınız.

Diş enfeksiyonlarından kaynaklanan ciddi hastalık veya ölüm vaka çalışmaları genellikle acil veya acil bakım aramadan önce haftalar veya aylarca devam eden kalıcı diş ağrılarını tanımlar.

Birçok vaka çalışmasında, diş ağrıları bu zaman diliminde antibiyotiklerle tedavi edilmiştir. Bununla birlikte, tek başına antibiyotikler diş apsesinin tedavisinde tipik olarak etkili değildir. Dişiniz kurtarılabilir durumdaysa, diş çürüğünün de ekstraksiyon veya kanal tedavisi ile tedavi edilmesi gerekir.

Diş apsesi haftalarca veya aylarca tedavi edilmediğinde çene, boyun ve beyin gibi diğer bölgelere yayılabilir. Bu, yutma güçlüğü, nefes almada zorluk ve ağzınızı açamama gibi ciddi semptomlara neden olabilir.

Bu noktada, önlem alınmazsa, ölüm hızlı bir şekilde, bazen birkaç gün içinde gerçekleşebilir.

Hangi risk faktörleri apseden kaynaklanan komplikasyonlara yol açabilir?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bir diş apsesinden komplikasyon yaşama şansınızı artırabilecek çeşitli risk faktörleri vardır.

Yaşlılık

Şeker hastası olmak

Bağışıklık kazanmamış olmak

Yetersiz beslenmeye sahip olmak

Özetlemek gerekirse;

Bir diş apsesinin gelişmesi potansiyel olarak birkaç ay sürebilir.

Bir apse oluştuktan sonra, etkilenen dişin çevresinde gözle görülür ağrı ve şişlik genellikle ortaya çıkar.

Tedavi edilmezse, enfeksiyonun diğer dokulara yayılması ve komplikasyonlara neden olması birkaç hafta veya ay sürebilir. Ancak, bu gerçekleştikten sonra ölüm hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.

Yaşlılık, diyabet veya bağışıklık sistemi baskılanmış olma gibi faktörler diş apsesinden kaynaklanan komplikasyon riskinizi artırabilir.

Genel olarak, bu gerçekler, bir dişin etrafında sürekli ağrı veya şişlik yaşıyorsanız derhal tıbbi bakım aramanın öneminin altını çizer. Erken tedavi edildiğinde, çoğu diş enfeksiyonu ciddi komplikasyonlar olmadan çözülebilir.

Diş apsesi için ne zaman doktora gidilmeli?

Diş enfeksiyonu kendi kendine geçmez. Enfeksiyonun yayılmaması için zamanında tedavi gerektirir. Aşağıdaki gibi belirtiler fark ederseniz bir diş hekimine görünün:

Diş bölgesinde zonklayan bir ağru

Kızarmış ve şişmiş diş etleri

Ağzınızda kalıcı kötü bir tat

Ağız kokusu

Dişte renk değişikliği

Basınç veya sıcak ve soğuğa maruz kalma nedeniyle yaşanan diş hassasiyeti

Bazı belirtiler de diş enfeksiyonunun ileri düzeyde ilerlediğine işaret edebilir. Aşağıdaki belirtileri yaşarsanız acilen acil servisi ziyaret etmelisiniz;

Ateş

Genel bir rahatsızlık hissi (halsizlik)

Şişmiş lenf düğümleri

Baş ağrısı

Bulantı veya kusma

Yüzünüzün, boynunuzun veya gözlerinizin etrafında şişlik

Ağzınızı veya çenenizi açamama

Konuşma, çiğneme veya yutma sorunları

Nefes almada zorluk

Hızlı kalp atış hızı

Bu gibi etkiler yaşıyorsanız mutlaka bir acil servise görünmeniz gerekir. Yaşadığınız sorun diş apsesinden kaynaklanmasa da farklı ve büüyük bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Diş apsesi nasıl tedavi edilir?

Diş apsesi için tedavi seçenekleri şunlardır: