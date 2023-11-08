İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, bugün öğleden sonra meydana gelen patlama olayı, büyük bir endişeye neden oldu. Patlamada 2 işçi ağır yaralanırken, toplamda 13 işçi de yaralandı. Hızla olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları acilen müdahale edebilmek için sevk edildi.

Yaralılar arasında bulunan 9 işçi, İskenderun Devlet Hastanesi'ne nakledilirken, diğer 4 işçi ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Maalesef, patlama sonucu ağır yaralanan 2 işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve acil entübe edildikleri belirtildi.

Bu korkunç olayın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de savcılık soruşturması kapsamında incelenmeye başlandı.