Akıncılar mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki ağabey ve kardeşi yaralandı.

Akıncılar mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücü Yusuf C.(13) yönetimindeki 16 BBZ 951 plakalı motosiklet, hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve kardeşi Umut C.(9) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi