Demirtaş Tütünspor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak bakanlık ve belediye desteğiyle hayata geçireceği 60 milyonluk devasa bir proje için onay aldı. Kulüp Başkanı Sadık Yavuz, bu önemli gelişmeyi heyecanla duyurdu ve projenin ayrıntılarını paylaştı.

7 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

7 yıl önce kurulan hayal 2023’de gerçeğe dönüştü. 100 bin nüfuslu Demirtaş ilçesinde Bursa’ya yakışacak yeni bir spor tesisinin yapımına başlandı. Projenin hayata geçmesinde en büyük destek, bölgenin sevilen simalarından İbrahim Akman’dan geldi. Akman, projenin ön çalışmalarında maddi manevi emek vererek kesintisiz bir destek sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulan proje onaylandı. Yeni tesisin yapılması noktasında bakanlık Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ödenek göndererek ilk start verildi.

BAKANLIK VE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Tütünspor Başkanı Sadık Yavuz, büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü ve çok heyecanlı olduklarını anlattı. Kendilerine her türlü desteği sağlayan İbrahim Akman’a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım Daire Başkanı Süleyman Şahin’e ve Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Başkan Yavuz, “Projenin temel amacı, Demirtaş ilçesinde 10 farklı branşın yer aldığı modern bir spor tesisi oluşturmak. Bu kapsamda kapalı spor salonu ve halı saha gibi imkanlar da projenin içinde yer alıyor. Gençler ve yaşlılarımız dahil tüm Demirtaş gençliği için önemli bir yatırım yapılıyor” dedi.

60 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Projede Demirtaş Tütünspor Kulübü, bakanlık ve belediyenin yanı sıra diğer önemli destekçilerle işbirliği içinde hareket ettiklerini anlatan Başkan Yavuz, “ Tesisimiz tamamlandığında 60 milyon TL’lik dev bir eser bölgemize kazandırılmış olacak. Bakanlık, kapalı spor salonu ve halı saha için projenin yüzde 70'ten fazlasını finanse ederken, sahada yapılacak olan yenileme içinde yüzde 100 oranında destek verilecek. Büyükşehir belediyesi ise projeye yüzde 80 oranında katkı sağlayarak kulübün vizyonuna güç katacak.” dedi.

YIL SONUNDA BİTMİŞ OLACAK

Yenilenen spor tesisinde inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Yavuz, “Gerek Genel Müdürümüz gerekse de Büyükşehir Belediyemiz ile kontak halindeyiz. Yıl sonuna kadar çalışmalar sona erecek. Bu sebeple kendimizi şanslı hissediyoruz” dedi.

TESİSTE HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Başkan Sadık Yavuz, kulüp olarak projeye tam destek verdiklerini ve gereken kaynakları sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Ortam şu anda oldukça karmaşık, bu yüzden gençlerin spora yönelmeleri önemlidir. Yapımı devam eden tesisimizde futbol sahası, antrenman alanları, idari bina, açık halı saha spor tesisi, çok amaçlı salon, kapalı spor kompleksi ve çeşitli spor aktivite alanları yer alıyor.” dedi.

Son olarak, proje kapsamında bulunan 12 milyon liralık sahanın yenileme ihtiyacıyla ilgili belirsizlikler dile getirilmiştir. Ancak proje tamamlandığında, modern ve çok amaçlı bir spor tesisinin Demirtaş gençliğine ve tüm spor severlere hizmet vereceği aşikardır” dedi.