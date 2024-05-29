Bursa'da dereye düşen bir kişi, itfaiye ekiplerinin halat kullanarak gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Olay, Yıldırım ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde bulunan Gökdere Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında alkol alan bir kişi dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dereye düşen kişiyi halat yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs hastaneye götürüldü.
Kaynak: İHA