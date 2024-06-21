İstanbul’dan deniz yoluyla Bursa’ya uyuşturucu sevk etmek isteyen şüphelileri Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri limanda yakaladı.

Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Cuma akşamı 18.30 sıralarında Güzelyalı İDO iskelesinde İstanbul’dan uyuşturucu madde geleceğini ihbarı üzerine harekete geçti. 85 gram narkotik madde ile feribota binen Kadın şüpheli N.Ö., kendisini bekleyen Ş.T isimli kuryeyle buluştu. 2 şüpheliyi takibe alan polis ekipleri ikilinin narkotik alışverişini suçüstü yakaladı. Şüpheliler ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.