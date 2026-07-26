Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren Salih D., vatandaşların yoğun cabası ile denizden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, denizde bir süre çırpınarak yardım isteyen kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan kişi, bölgede görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar cankurtaranlar tarafından kıyıda ilk müdahalesi yapılan kişi, daha sonra ambulansla sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Denizde uzun süre kaldığı belirtilen kişinin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.