Afete Hazırlık Kulübü öğrencileri danışman öğretmen Ahmet Arın’la birlikte okul öğrencilerine ’Deprem Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirdi. Tüm sınıflarda yapılan etkinlikte deprem anında nasıl hareket edileceği, çök-kapan-tutun hareketini doğru bir şekilde yapmanın önemi, sarsıntı esnasında koşma-kaçma gibi hareketlerden uzak durulması gerektiği, merdiven-asansör-balkon gibi bölgelerin deprem anında en dayanıksız bölgeler olduğu gibi hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. 6 Şubat depremi dolayısıyla yapılan etkinlikte, tüm öğrenci ve öğretmenlere Bilecik İl AFAD Müdürlüğü’nden temin edilen ’Afet Kiti’ dağıtıldı.

Kaynak: iha