Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin derinleşmesine vurgu yaparak, forumun Türkiye ile Malezya iş dünyalarının birbirini daha yakından tanımasına ve yeni ortaklıklar kurulmasına vesile olmasını temenni etti.

Malezya’nın 2023 yılında ASEAN ülkeleri arasında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, müteahhitlik, otomotiv, gıda, elektrik-elektronik ve helal sektörü gibi alanlarda büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.

Savunma sanayisindeki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin yerli ve millî savunma sanayisinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve bu kapasitenin dost ve kardeş ülkelerle paylaşıldığını ifade etti. Malezya’nın Türkiye için özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, savunma sektöründe iki ülke arasındaki iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi firmalarının Malezya’da başarılı projelere imza attığını belirten Erdoğan, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ’ın yanı sıra STM firmasının Malezya Kraliyet Donanması için üç adet korvet gemisi inşa etmesinin, denizcilik alanındaki iş birliğinin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.