Dervişoğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Köyü'nde yangından etkilenen köylülerle bir araya geldi.

Yangın bölgesini ve köylülerin mağduriyetlerini inceleyen Dervişoğlu, “Geçmiş olsun dileklerimi iletmek için buradayım. Zaten yangın çıktığı andan itibaren gerek milletvekillerimizle gerek parti teşkilatımızla yakından takip ettik. Büyük bir sıkıntı olmadan, can kaybı yaşamadan bu yangını atlatmış olmak en azından bizim açımızdan bir teselli sebebi. Ondan teselli buluyoruz ama elbette ki kayıplar var, sıkıntılar var. Zamana da yayılacak. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de yangın devam ediyor." dedi.

Yangınla mücadele konusunda tedbirlerin arttırılması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Yangın beklenen bir şey Türkiye için. Dolayısıyla beklenen bir durumla karşı karşıyaysanız ona karşı tedbirler geliştirmek mecburiyetindesiniz. Yani, 'yangın gelmez' demek mümkün değil. Bu kadar çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunların çok doğru bir biçimde araştırılması lazım" ifadelerini kullandı.

"TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Dervişoğlu, "Ama öyle yerler var ki köylü nüfusları azaldı. Dolayısıyla orman köylüsünün de bu zamana kadar yararlanmış olduğu, istifade etmiş olduğu imkanlar kendilerinden mahrum bırakıldı. Dolayısıyla bazı yerlerde sizin göstermiş olduğunuz bir dirayet sergilenemiyor. Dolayısıyla yangında alanları çepeçevre sarıyor. Önce köyümüze sahip çıktığınız, topraklarınıza sahip çıktığınız için Cenabıallah sizlerden razı olsun. Kolay bir iş değil. Bizi millet yapan değerler de bunlar zaten. Toprağımıza sahip çıkacağız; birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız. Ben bugün yaşanan olayları yerinde tespit edelim, çözümlerine yönelik atılması icap eden adımlar varsa da müştereken atalım diye aranızdayım, yanınızdayım. Sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edeceğim. Allah böyle sıkıntılardan, böyle afetlerden, belalardan milletimizi, köylerimizi, vatanımızı muhafaza eylesin. En büyük temennimiz odur. Burada sergilenen iradenin de Türkiye'ye örnek olması, Türkiye'yi yönetenlerin de bu iradeden ibret alması gerekir diye düşünüyorum. Birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var. Enerjimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Zaten bir don felaketiyle karşı karşıya kalındı. Üreticilerimiz zor durumdaydı. Bir de bunun üstüne yangınlar gelince sıkıntıların katbekat büyüyeceğine dair endişeler hasıl oldu. Onların giderilmesi noktasında atılması icap eden bütün adımları atmaya çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz işin başından beri görevlerini sürdürüyorlar. Sizlere layık olmanın gururu ve onuruyla hareket ediyorlar. Ben de sizin bir evladınızım, bir kardeşinizin, bu köyün bir ferdi sayıyorum kendimi. Ne derdiniz varsa, ne sıkıntınız varsa o dertlerin bertaraf edilmesi, sıkıntıların çözülmesi için yapılması gereken her şeye amadeyim. Sizlerin de emirlerine amadeyim. Derdiniz benim derdimdir, bizim derdimizdir. Allah'ın izniyle, lütfuyla, keremiyle bu sıkıntıları el birliğiyle aşacağız. Cenab-ı Allah bir daha ülkemizi böyle felaketlerden muhafaza eylesin. Dediğim gibi tesellimiz şudur, hiç olmazsa can kaybımız yoktur. Gelen mala gelsin, keşke ona da gelmesin ama cana gelmesin. Mal yerine koyulur. Allah hepinize bundan sonraki dönemler için yardım etsin. Ben de yanınızda olduğumu ifade ediyorum. Her zaman emrinizdeyim. İki milletvekiliniz var. Ben de fahri milletvekilinizim. Emrimizdeyim. Allah hepinizden razı olsun."