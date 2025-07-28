Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü İnegölspor Müdürü Yavuz Memiş yönetimindeki motosiklet, tırın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın haberini alan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri hastaneye gelerek bilgi alıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK