İnegöl Belediyesi'nin, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturmak amacıyla 2018 yılı Kasım ayında kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi olan İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp diğer yandan eleman arayan firmalarla iletişimi sürdürerek doğru kişiyi doğru işe yönlendirme misyonunu üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Banvit'in Bandırma'daki tavuk fabrikasında çalışmak üzere 50 personel alımı yapılacağını duyurdu.

PERSONELE KONAKLAMA İMKANI SUNULACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Banvit firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Banvit firması, Bandırma’da bulunan tavuk fabrikasında çalışacak canlı asım biriminde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. Aranan genel şartlarda 18-49 yaş arası, sağlık ve sabıka problemi olmayan ve askerlik görevini tamamlamış olmanın tercih sebebi olacak. Firma farklı şehirlerden gelecek personeller için çeşitli imkanlar da sunuyor. Akşam yemeği de dahil olmak üzere 6 ay pansiyon desteği, pansiyondan fabrikaya ücretsiz servis ve öğle yemeği, asgari ücret üzerinde maaş, yılda 3 tam maaş ikramiye, bayram ikramiyeleri, yılda 2 kez enflasyon üzerinden maaş artışı, tamamlayıcı sağlık sigortası (eş ve çocuklar dahil), gece çalışmalarında zamlı ücret, başarı ve görev primi olanakları sunuluyor.

BAŞVURULAR 11 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ ALINACAK

“Banvit firması personel alımı için başvurular 11 Temmuz Perşembe günü 14.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.” ifadelerine yer verildi.