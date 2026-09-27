Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı’nın doğrudan üyelerin katılımıyla gerçekleştirdiği ön seçim, Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Üyeler, ilçe başkanlığı için mevcut kurucu başkan Erkan Dönmez ile Yaşar Yılmaz arasında tercih yaptı. Ön seçim süreci öncesinde her iki aday da çalışmalarını sürdürmüştü.

362 OY KULLANILDI

Saat 14.00’te başlayan oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi.

İki sandıkta gerçekleştirilen seçimde toplam 362 oy kullanıldı. Oyların 354’ü geçerli, 8’i geçersiz sayıldı.

Sandık sonuçlarına göre:

- Erkan Dönmez: 331 oy

- Yaşar Yılmaz: 24 oy

- Geçersiz oy: 8

- Toplam kullanılan oy: 362

Bu sonuçlara göre Erkan Dönmez, rakibi Yaşar Yılmaz karşısında 307 oy farkla öne çıktı.

İKİ İSİM YARIŞTI

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı için mevcut kurucu ilçe başkanı Erkan Dönmez yeniden aday olurken, Yaşar Yılmaz da adaylığını açıklayarak yarışa dahil olmuştu. Böylece ön seçimde ilçe başkanlığı için iki isim yarıştı.

Yeni Parti’nin İnegöl’deki seçim modelinde ilçe başkanının doğrudan üyelerin oylarıyla belirlenmesi öngörülüyor. Parti, ilçe başkanlığı ön seçimlerinde doğrudan üye katılımını esas alan bir model uyguluyor.

Seçim programına Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın yanı sıra İnegöl’deki siyasi parti temsilcileri ve parti üyeleri de katıldı.

İNEGÖL’DE YENİ DÖNEM

Sandıkların açılmasıyla birlikte Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı’ndaki ön seçim süreci sonuçlandı. İki sandıktan çıkan sonuçlara göre Erkan Dönmez 331 oyla en fazla oyu alan aday oldu.

Yeni Parti İnegöl teşkilatında bundan sonraki süreçte ilçe yönetimine ilişkin kongre takviminin ilerlemesi bekleniyor.