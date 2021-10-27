80 çeşit ürünün yetiştiği İnegöl’de her ay bir ürünün hasadı gerçekleştiriliyor. İnegöl’de tadı ve büyüklüğüyle dikkat çeken deveci armudunun hasadı başladı. 30 bin dekarlık alanda üretim yapılan armudun bu yıl ki rekoltesi 90 bin ton. Kilosu 4,5 TL’den satışa sunulan armut, çiftçiyi biraz da olsa yüzünü güldürdü.

Bilal mahallesinde armut hasadına katılan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Deveci armudu hasadı başladı. Deveci armudunun İnegöl’de aroması, reçinesi yüksek oluyor. Bursa’ya özel bir armut. Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda deveci armudu üretimi yapılıyor. 1 dönüm alandan 3 ton armut hasadı yapılıyor. 90 bin ton civarında armut hasat etmiş oluyoruz. Kilosunu 4,5 TL’den satılıyor. Biliyorsunuz Elma, para yapmıyor. Armut da şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Girdi maliyetleri malum yüksek. Bizler inadına üretim yapmaya devam ediyoruz. Çünkü ‘biz üretmesek, Türkiye aç kalır’ sloganını devam ettiriyoruz” dedi.