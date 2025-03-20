MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’ya yönelik çağrısında dikkat çeken bir öneride bulundu. Bahçeli, PKK’nın terör faaliyetlerine son vermesi amacıyla düzenleyeceği kongreyi, 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde yapmasını teklif etti.

Bahçeli açıklamasında, “Bizim teklifimiz 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında PKK’ya yönelik net mesajlar vererek örgütün kongre toplayarak bir an önce fesih kararı almasını ve silahları Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesini istedi. Bahçeli, fesih kararının gecikmesinin yeni provokasyonlara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

Nevruz mesajında birlik ve beraberlik vurgusu

Bahçeli, Nevruz Bayramı dolayısıyla verdiği mesajda Türk milletinin birlik ve beraberliğini güçlendirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Nevruz’un milli kimlik ve birlik için önemini hatırlatan Bahçeli, “Nevruz Bayramı, bereket ve birliğin simgesi; sevgi ve hürmetin siperidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nevruz kutlamalarına aktif katılımının önemli olduğunu belirten Bahçeli, terörün sona erdirilmesi hedefine vurgu yaparak Türk milletinin ortak geleceğine sahip çıkmasını istedi.

İBB soruşturması açıklaması: “Diploma meselesinden öte”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları deşifre edildikçe, meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP yönetimini ve ilgili grupları sokak eylemlerinden kaçınmaya davet ederek Türkiye’nin iç barışını ve istikrarını korumanın önemine dikkat çekti. Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yapan Bahçeli, hukukun kararlarına saygı gösterilmesini istedi.